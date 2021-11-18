Прикордонники мають право проводити поверхневу перевірку, розблоковувати та припиняти протиправні дії у разі заблокування пунктів пропуску через держкордон.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (№5232).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 з 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Що дозволили прикордонникам

Законом надається право прикордонникам використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден) в порядку та на підставах, передбачених цим законом, статутами Збройних сил України та іншими нормативно-правовими актами.

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Крім того, з метою захисту та охорони державного кордону України можуть застосовуватися засоби візуального і технічного спостереження та фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інші технічні засоби охорони держкордону, а також інженерні боєприпаси, споруди і загородження.

Закон надає право прикордонникам розблоковувати та/або припиняти протиправні дії, у разі заблокування пунктів пропуску (пунктів контролю) через держкордон України, контрольних пунктів в'їзду-виїзду, військових містечок, підрозділів та органів управління Держприкордонслужби.

Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

До кого не можна буде застосовувати силу

Заборонено застосовувати заходи примусу до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров'ю військовослужбовця або працівника ДПС чи іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо.

Інші деталі закону

Крім того, закон про ДПСУ доповнюється статтями щодо застосування фізичного впливу; використання та застосування спецзасобів; використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки; застосування зброї кораблів, катерів та суден забезпечення; застосування озброєння повітряних суден; підстав та порядку здійснення поверхневої перевірки; застосування військовослужбовцями ДПС зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України та в особливий період.

Зокрема, визначається, що фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, у тому числі, спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), з метою припинення протиправних діянь правопорушника.

Військовослужбовці та працівники ДПС мають право застосовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на об'єкти, що перебувають під охороною, службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення.

Крім того, вогнепальна зброя може застосовуватися для відбиття нападу на прикордонника у разі загрози його життю чи здоров'ю; для затримання особи під час вчинення злочину.

Прикордонники мають право здійснювати поверхневу перевірку осіб, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску через держкордон або КПВВ.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Таня Поляковська