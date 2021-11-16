У Держдепі заявили, що США засуджують експлуатацію та примус вразливих людей.

Сполучені Штати готують новий санкційний пакет проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка на тлі міграційної кризи, що триває на кордонах Білорусі із країнами Європейського Союзу.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Daily Sabah.

Читайте також"Міграційна криза". Проблеми нелегалів і проблеми з нелегаламиПрайс зазначив, що режим Лукашенка має бути притягнутий до відповідальності у зв'язку з тривалими нападками на демократію, нехтуванням прав людини та порушенням міжнародних норм.

Крім того, Прайс зауважив, що США засуджують "безсердечну експлуатацію та примус вразливих людей", а також сприяння потоку нелегальних мігрантів через кордони.

Ми закликаємо режим негайно припинити свою кампанію щодо організації та примусу потоків нелегальних мігрантів через кордони до Європи. Поки режим відмовляється дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, поки він підриває мир і безпеку своїх сусідів і континенту в цілому, поки він продовжує репресії та жорстоке поводження зі своїм народом і утримує політичних в'язнів, ми продовжуватимемо більший, а не менший тиск на режим Лукашенка, оскільки ми закликаємо до відповідальності, – наголосив посадовець.

Як повідомляв УНІАН, у неділю голова МВС Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Водночас Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю й координує свої дії з Польщею і Литвою. Наразі не зафіксовано напливу мігрантів до нашої країни.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованому доставленні біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує Лукашенка у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко