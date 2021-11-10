Секретар РНБО пропонує найбільшій фракції Бундестагу забирати собі біженців, які з Білорусі прямують до Польщі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пропонує найбільшій фракції Бундестагу - Соціал-демократичній партії (СДПН), в себе розмістити біженців, які з Білорусі прямують до Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу після засідання РНБО.

"У нас на засіданні Ради національної безпеки та оборони ми розглядали цю відповідну заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти собі додому (мігрантів - УНІАН), скажімо так по два, по три, по п'ять до себе, якщо мають місце у Бундестазі, у них там є кабінети. Хай вони їх беруть до себе і хай вони там знаходяться", - заявив Данілов.

"Чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити. Така пропозиція, до речі, прозвучала, і я не жартую - саме соціал-демократам з цього приводу", - наголосив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у німецькому Бундестазі Нільc Шмід пропонує залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на кордоні Польщі та Білорусі.

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Автор: Віталій Саєнко