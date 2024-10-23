За словами Подоляка, за межами обговорень "західнонімецького варіанту" лишаються долі мільйонів людей.

Пропозиція щодо гарантій безпеки України за так званим "західнонімецьким варіантом" є аморальною. Про це у своєму Telegram-каналі заявив заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він нагадав, що цей варіант полягає в "гіпотетичному взятті під парасольку НАТО" територій України, які нині контролюються ЗСУ, та у фактичній відмові "до кращих часів" від тимчасово окупованих територій.

"Ця пропозиція аморальна. І не лише тому, що в 1949 році розділили державу, яка розпочала і програла Другу світову війну, а Україна свою війну не починала й не програла. Головне, що за межами обговорень "західнонімецького варіанту" лишаються долі мільйонів людей, які виживають в окупованих містах і селах України", - вважає Подоляк.

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За його словами, розслідування міжнародних організацій показують поширення російської практики тортур та її вбудованість у систему окупаційного управління. Так, у катівні Херсона після звільнення міста знайшли дитячу камеру, а частиною кампанії звірств стало масове сексуальне насильство.

"Українців ґвалтують, викрадають, убивають, депортують, морять голодом у в’язницях, насильно мобілізують до російської армії. Їхню ідентичність стирають. Ви впевнені, що терміни "територіальний компроміс", "західнонімецький варіант", "прийняття реалій на землі" точно описують суть пропозицій?", - риторично запитав заступник глави ОП.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Днями заступник командира Третьої штурмової окремої бригади Максим Жорін заявив, що просто надання України гарантій безпеки Росію не зупинять. За його словами, НАТО має бути зацікавлене в тому, щоб Україна стала членом Альянсу.

Як сказав Жорін, "у них є інструменти і зброя, але вони бояться використовувати їх".

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