У центрі Києва проходить безстрокова акція на підтримку засудженого активіста.

Організатори акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка у Києві попередили про завершення мирних протестів під Офісом президента.

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Напередодні вони заявили про кілька вимог до Банкової: відпустити активіста та реформувати судову систему. Громадяни наголосили, що сьогодні прийшли на останню мирну акцію.

«Пане президенте, у вас є рівно тиждень», – заявили організатори зі сходів Офісу.

Що відбувається

У центрі Києва, біля Офісу президента, о 12:00 27 лютого розпочалася безстрокова акція на підтримку ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка. На Банковій, біля будівлі комітетів Верховної Ради активісти вирішили організувати пункт допомоги мітингувальникам, де їм пропонуватимуть гарячі напої, їжу та медичні засоби.

Вирок Стерненку і реакція суспільства

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.

Зокрема, у Києві на акції біля Офісу президента сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 осіб. Постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Також протестувальники анонсували з 27 лютого безстрокову акцію протесту на захист Стерненка.

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Автор: УНІАН