На вулиці Банковій збирається велика кількість людей.

У центрі Києва, біля Офісу президента, розпочалася безстрокова акція на підтримку ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка.

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Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Банковій збирається велика кількість людей.

Станом на 12.00 біля Офісу президента вже присутні близько 700 осіб.

Учасники зібрання заявляють, що мітингуватимуть безстроково, доки у справі Стерненка не буде досягнуто справедливості - тобто його відпустять на волю.

Також у центрі Києва за дотриманням правопорядку спостерігає велика кількість правоохоронців.

На початку вулиці Банкової правоохоронці ретельно перевіряють особисті речі активістів, якщо вони мають при собі великогабаритні предмети або сумки.

На Банковій, біля будівлі комітетів Верховної Ради активісти вирішили організувати пункт допомоги мітингувальникам, де їм пропонуватимуть гарячі напої, їжу та медичні засоби.

Біля будівлі Офісу президента стоїть авто зі звукопідсилювальною апаратурою.

Чого вимагають протестувальники

Ввечері 23 лютого у Києві та інших містах України пройшли масштабні акції протесту з вимогою звільнити громадського активіста Сергія Стерненка. Після чого його прихильники заявили про безстрокові акції.

Хлопця ув’язнили за рішенням Одеського приморського суду на 7,3 року за розбій та незаконне поводження зі зброєю – у рамках справи про викрадення депутата від партії Труханова «Довіряй ділам» Сергія Щербіча з метою заволодіння 300 гривнями. Водночас адвокати заявили про низку процесуальних порушень, вказавши на відсутність об’єктивної сторони складу злочину, та вважають справу політично мотивованою. Сам Стерненко неодноразово стверджував, що справу проти нього сфабрикували на замовлення міського голови Одеси Геннадія Труханова. Також активіст підозрював одеського мера у замовленні трьох нападів на нього.

Що відомо про Сергія Стерненка

Сергій Стерненко – колишній лідер Правого сектору в Одесі, нині громадський діяч та популярний політичний блогер. Через свою проукраїнську позицію активіст неодноразово потрапляв у скандали з одеськими політиками, відомими своєю відкритою підтримкою дій Росії.

У травні 2018 року на Сергія Стерненка було вчинено три замахи на життя. Після третього випадку хлопець смертельно поранив свого нападника. Відкриті кримінальні справи про напади розглядалися судами роками. Тоді як у травні 2020 року СБУ порушила провадження за фактом гибелі нападника Стерненка Івана Кузнєцова.

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Автор: Віталій Саєнко