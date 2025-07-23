Генпрокурор зауважує, що не мають порушуватися правопорядок та права інших громадян.

В Україні відбулися перші значні акції протесту від початку війни, що стало реакцією на закон про обмеження незалежності антикорупційних органів. Генпрокурор Руслан Кравченко, який і отримав додаткові повноваження впливати на роботу цих органів, пояснив на брифінгу, що сам думає про ці вуличні акції.

Відповідаючи на запитання про його особисте ставлення до акцій протесту, а також щодо їх законності в умовах воєнного стану і загрози того, що ворог може використати ці події на свою користь, Кравченко зауважив, що "ворог може використати будь-яку інформацію або будь-яку подію, не лише пов’язану з цими акціями".

"Як я ставлюся до цих акцій? Якщо вони законні, не порушують правопорядок, поважають інших громадян, - авжеж, спокійно і добре ставлюся до цих акцій. З великою любов’ю як громадянин до інших громадян України ставлюся з любов’ю і з повагою", - сказав він.

Так, додав генпрокурор, "все добре, якщо не порушується закон і не порушуються права інших громадян".

"І якщо є безпекова ситуація, за якою слідкують, наприклад, наші розвідки та Служба безпеки України… Тому немає ніяких заперечень", - зазначив Кравченко.

Закон про додаткові повноваження генпрокурора

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи НАБУ та САП. Президент підписав його у той же день, що буває вкрай нечасто.

Закон викликав неоднозначну реакцію в суспільстві: на акціях протесту в Києві та інших містах люди говорили про позбавлення самостійності цих антикорупційних структур.

Сьогодні, 23 липня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, під час якої він прокоментував останні зміни в законодавстві щодо роботи цих відомств.

Пізніше НАБУ та САП вийшли зі спільною заявою, в якій зауважили, що ухвалені напередодні законодавчі зміни "суттєво обмежують незалежність" цих органів.

Вас також можуть зацікавити новини: