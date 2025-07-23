Президент наголосив, що люди очікують від державних інституцій справедливості та ефективності.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, під час якої прокоментував останні зміни в законодавстві щодо роботи цих відомств. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості", - наголосив Зеленський.

За його словами, необхідна спільна праця.

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"Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання", - сказав президент України.

Він подякував учасникам зустрічі: СБУ, Національному антикорупційному бюро (НАБУ), Спеціалізованній антикорупційній прокуратурі (САП), Нацагентству із запобігання корупції (НАЗК), Державному бюро розслідувань (ДБР), МВС та Генеральному прокурору за готовність "працювати в команді – у команді України", виключно конструктивно.

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", - наголосив Зеленський.

Президент україни зазначив, що домовились наступного тижня провести робочу зустріч щодо плану загальних дій.

"А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства", - зазначив глава держави.

Новий закон про антикорупційні органи

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За нього проголосувало 263 депутата.

Антикорупційна неурядова організація Transparency International Ukraine зазначала, що правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам. Крім того, як зазначають в організації, генпрокурор стане фактичним керівником САП. Він зможе передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників.

Після ухвалення закону в Раді на вулиці Києва і низки міст України вийшли протестувати тисячі людей, закликаючи президента України не підписувати цей закон, оскільки він зменшує самостіійність НАБУ і САП. Зеленський в той же день закон підписав.

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