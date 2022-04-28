Нова допомога у розмірі 33 млрд доларів повинна допомогти постачати українським Збройним силам зброю і боєприпаси без затримок.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переконаний, що президент Російської Федерації Володимир Путін ніколи не здобуде успіху для панування в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав на брифінгу у Вашингтоні.

"Наша єдність в середині країни, наша єдність з нашими союзниками і партнерами, і наша єдність з українським народом надсилає безпомилкове повідомлення Путіну: ви ніколи не здобудете успіху для панування в Україні", - наголосив Байден.

Він сказав, що уроки історії свідчать, що якщо диктатори не сплачують ціну за свою агресію, вони провокують більше хаосу і більше агресії.

Президент США зазначив, що просить Конгрес схвалили додатковий бюджетний запит у розмірі 33 млрд доларів, аби допомогти Україні продовжувати протистояти російському вторгненню.

"Це має продовжувати поставки зброї і боєприпасів без затримок для мужніх українських бійців і продовжувати доставляти економічну і гуманітарну допомогу для українського народу. Це так зване додаткове фінансування задовольнятиме потреби українських військових під час критичних подальших тижнів і місяців", - наголосив Байден.

Як зазначив президент США, нове фінансування розпочне "перехід до надання довгострокової безпекової допомоги, яка допоможе Україні продовжувати захищатися проти російської агресії".

Він сказав, що в рамках нової допомоги Україна отримає "навіть більше артилерії, бронетехніки, протиброньованих систем, протиповітряних можливостей, які до цього часу вже застосовувалися дуже ефективно українськими бійцями".

Як повідомляв УНІАН, Байден просить Конгрес схвалити законопроект про виділення додаткових 33 мільярдів доларів на підтримку України.

Він зазначив, що критично важливо, аби Конгрес схвалив ці законодавчі ініціативи про виділення 33 млрд доларів якомога скоріше.

Президент США переконаний, що боротьба за свободу проти російської агресії не буде дешевою.

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