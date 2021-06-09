За його словами, Кремлю "завжди є про що говорити".

Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливу розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

В інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 24" він заявив, що Кремль не влаштувала тема розмови, яку нібито запропонував офіційний Київ.

"Зрозуміло, нам завжди є про що говорити, маючи на увазі, що ми сусіди... Коли ми запитали на рівні адміністрації, а про що ж передбачається поговорити - ми отримали відповідь... в цілому пропонувалося говорити про міжнародну безпеку... Мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - сказав Путін.

Він також в черговий раз заявив про необхідність прямого діалогу з терористами на окупованому Донбасі. За словами Путіна, цього нібито вимагав під час свого президентства Петро Порошенко, підписуючи Мінські угоди.

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"Так прописано в Мінських угодах, під ними стоять підписи невизнаних "республік". Більш того, тодішній президент України Порошенко наполягав, на тому, щоб були поставлені підписи "керівників" цих двох "республік". Вони просили нас про це. І представники Донбасу не хотіли цього робити, нам довелося провести з ними досить велику роботу. Ми переконали їх, що це доцільно і потрібно зробити", - зазначив він.

Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". При цьому він в черговий раз повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім з Росією.

Пізніше в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

20 травня Зеленський на прес-конференції за підсумками двох років роботи на посаді президента України знову висловив переконання, що його зустріч з президентом РФ має відбутися або на Донбасі, або на нейтральній території.

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Автор: Юрій Годован