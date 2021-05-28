Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляє, що зустріч лідерів України і Росії повинна проводитися у третій країні, яка займає нейтралітет.

В Офісі президента України мають намір включити "важкі питання" в порядок денний зустрічі глави держави Володимира Зеленського з російським колегою Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

За його словами, наразі здійснюються організаційні питання на рівні керівників Офісу президента України і голови Адміністрації президента РФ.

"Андрій Єрмак активно займається промоцією цієї теми двосторонньої зустрічі. Але, на мій погляд, питання не в тому, коли відбудеться зустріч, питання в тому - чи зможемо ми у порядок денний цієї зустрічі закласти ту кількість важких питань, які потребують вирішення, які протягом семи років не вирішуються і накопичуються. Бо всі ці питання створюють дуже негативну ситуацію навколо двосторонніх відносин, і це не тільки війна, а це економічні погані відносини і політичні погані відносини, і практично відсутність якоїсь прямої комунікації на рівні будь-яких голів державних інституцій, тобто ми практично не спілкуємось", - заявив Подоляк.

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Він зазначив, що переговори між президентами України і РФ необхідно проводити у третіх країнах.

"В тих країнах, де є довіра з одного боку, з іншого боку, і тій країні, яка займає нейтральну позицію. Це може бути будь-яка країна, наприклад, були в засобах масової інформації згадування про Ватикан, про, можливо, Єрусалим, але на фоні того, що відбувається сьогодні на Близькому Сході у відносинах Палестини і Ізраїлю, безумовно, тут вже є складнощі. Це може бути будь-яка інша країна з нейтральним підходом до оцінки ситуації", - наголосив Подоляк.

Водночас, за його словами, ситуація з народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа - За Життя" Віктором Медведчуком не може мати вплив на розвиток двосторонніх відносин України та РФ.

"Я би взагалі вивів би усі ці спекулятивні теми кудись на край. Вони не потрібні. Якщо ми будемо прирівнювати, що Росія дорівнює Медведчуку, це ми начебто принижуємо Російську Федерацію", - сказав Подоляк.

Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у "будь-якій точці" Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". При цьому він вчергове повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР", а вже потім із Росією.

Пізніше в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч із Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

20 травня Зеленський на прес-конференції за підсумками його двох років роботи на посаді президента України знову висловив переконання, що його зустріч із президентом РФ має відбутися або на Донбасі, або на нейтральній території.

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Автор: Віталій Саєнко