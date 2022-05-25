Президент заявляє, що бажання вести переговори з Путіним в українського суспільства зникатиме, якщо російські військові продовжать скоювати злочини.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін не усвідомлює, що відбувається на війні Росії проти України, а тому йому треба вийти з інформаційної нереальності.

Про це глава держави сказав під час онлайн-виступу на українському сніданку у Давосі.

"На сьогодні мені здається, що чинний президент Російської Федерації не усвідомлює, що відбувається до кінця. Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна нікуди не збирається і не піде на поступки. Ми боремося на своїй землі, і ще раз підкреслюю, що ця війна України не проти когось, а війна України за себе, за свою землю і за свою свободу, і точно за своє майбутнє. Нам немає куди йти зі своєї землі, ми не збираємося це робити", - наголосив Зеленський.

Президент України заявив, що Путін повинен почати жити в реальності, а "його оточення повинне йому допомогти вийти з його інформаційної нереальності, яку вони самі і побудували".

Також Зеленський вважає, що треба вести переговори виключно з Путіним, бо немає жодного сенсу говорити з якимись посередниками від Росії, бо вони "ніхто". "Вони навіть не фігури. Вони присутні у якомусь повітрі. Є одна людина - президент Російської Федерації. Коли він буде готовий вийти в реальність, а коли він тільки попаде до реальності, він зрозуміє, що багато людей гине, і гинуть люди невинні. Якщо він спроможний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ними, саме Російською Федерацією, ніким іншим. І тоді, напевно, можна буде спробувати, якщо це буде ще не пізно, спробувати йти дипломатичним шляхом", - заявив Зеленський.

Він додав, що переговори з чинною російською владою на чолі з Путіним також залежатимуть від українського суспільства, бо після побачених злочинів російських військових в українських містах і через продовження здійснення цих злочинів на окупованій території, бажання вести переговори з Путіним може втрачатися щодня.

Раніше Зеленський заявив, що Україна повернеться до переговорів з Росією лише після того, як поверне захоплені окупантами після 24 лютого українські території.

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