Сьогодні Верховна Рада розгляне законопроект щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій.
Читайте такожВ Раді розповіли про єдиний "безальтернативний вихід" із ситуації з КСУПро це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання, розміщеному на сайті парламенту.
У другому читанні розглядатиметься законопроект щодо права фізичної особи на зміну по батькові.
Розглянути для включення до порядку денного та прийняття рішення передбачається законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи.
Серед іншого, розглядатиметься законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.
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