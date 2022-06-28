Президент України вважає, що РФ необхідно позбавити права голосу в Генеральній асамблеї.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ракетний удар російських окупантів по торгово-розважальному центру в Кременчуці має бути визнаний терористичним актом.

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Він нагадав про нещодавні події в Україні та удари російських ракет по українських містах, про удар по ТРЦ в Кременчуці.

"Я пропоную, щоб було зроблено заяву, щоб було прийнято рішення, що це терористичний акт. І щоб можна було розслідувати незалежно всю необхідну інформацію, і щоб справді було перевірено, чи це була атака із території Росії", - наголосив Зеленський.

"Якби в якісь іншій частині світу якась інша організація діяла б так, як діє зараза Росія, якби вбивали мирних людей, це, звісно, визнали б як тероризм. Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", - зазначив Зеленський.

Президент України також закликав позбавити РФ права голосу в Генеральній асамблеї.

"І за хартією ООН - це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни-члени, які порушують ці принципи, можуть бути виключені з Генасамблеї та Ради безпеки ООН. Хоча Росія порушує ці фундаментальні принципи, її досі не притягнули до відповідальності на належному рівні. Росія залишається членом ООН і має місце постійного члена в Радбезі, яке РФ займає лише через недалекоглядність політиків в кінці Холодної війни", - сказав він.

Він наголосив, що Росія не має права брати участь у голосуваннях, що стосуються України.

"Закликаю вас позбавити Росію права голосу в Генеральній асамблеї. Це несправедливо. Росія не має права залишатися в Раді безпеки. Якщо ми будемо послідовними та виявлятимемо належну політичну волю, то це єдиний можливий спосіб, завдяки якому хартія ООН може працювати та завдяки якому зможе зберігатися повага", - наголосив Зеленський.

Окрім того, Зеленський вважає за необхідне ухвалити на рівні ООН визначення держави-терориста.

"На жаль, на сьогодні ООН не має юридичних обгрунтувань, що таке терористична держава, але, так чи інакше, потрібно забезпечити цей статус юридично на рівні ООН і карати будь-які держави-терористи", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 червня у своєму відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу.

Як наголосив президент, кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі - це давати гроші терористам.

27 червня в Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговому центру з більш ніж тисячею цивільних.

Згідно з даними рятувальників, на даний час відомо про 18 загиблих (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 7 фрагментів людських тіл. По медичну допомогу звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано для інтенсивного лікування.

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