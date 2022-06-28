Один із рятувальників також постраждав і потрапив до лікарні через отруєння чадним газом.

Безвісти зниклими внаслідок ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці вважається 21 особа, при цьому частина з них можуть бути серед 18 загиблих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу.

"Ми розуміємо, що ми маємо 18 тіл загиблих. 21 особа – безвісти (зниклі). Частина з них, ми розуміємо, може бути серед цих 18 тіл, які вже знайдені, тому що тіла ще не опізнані… На сьогодні можемо сказати про розбір 60% завалів цього торговельного центру, тому цифри щодо жертв ще не кінцеві, будуть намагатися розібрати до завтрашнього ранку", - сказав Монастирський.

За його словами, в результаті ворожого удару 59 осіб були поранені, 25 з них було госпіталізовано, одна особа померла в лікарні. Один із рятувальників також постраждав і потрапив до лікарні через отруєння чадним газом.

"Маємо ще багато фрагментів тіл, які належить ідентифікувати. Сюди виїхала спеціальна криміналістична лабораторія, яка передана нам для розслідування воєнних злочинів нашими міжнародними партнерами. Ця лабораторія дозволить на місці зібрати зразки ДНК і вже тут приступити до ідентифікації", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйновано торговий центр. Повідомлялось про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області. Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: