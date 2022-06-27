Як зазначив президент, кожен у світі повинен знати, що купувати або перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки і мита Російській державі – це давати гроші терористам.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу.

Про це він заявив у своєму відеозверненні увечері, 27 червня.

"Сьогодні ж відбувся черговий жорстокий обстріл Харкова, Північної Салтівки. Зараз відомо про п'ятьох загиблих, понад 30 поранених, з них п'ятеро – діти. Всі - мирні люди, жодного військового. Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати або російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки та мита Російській державі – це давати гроші терористам", - підкреслив глава держави.

Атака по Кременчуку 27 Червня: що відомо

У понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Окупанти влучили ракетами по торговому центру" Амстор " з більш ніж тисячею цивільних, будівля загорілася. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракети в ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торгово-розважального центру в Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Президент України Володимир Зеленський публікував відео з місця і зазначив, що"кількість жертв неможливо навіть уявити".

Станом на 20:00 було відомо про 21 пораненого і госпіталізованого (6 з них – у важкому стані). Ще 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), у тому числі двом дітям. 13 людей загинули під час атаки (за інформацією станом на 22:00).

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