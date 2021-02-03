Голова Верховної Ради вважає це нормальним робочим процесом.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що є питання, з яких ведеться дискусія з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів.

На запитання, чи підтримує він абсолютно політику глави держави, Разумков відповів: «По багатьох питаннях так. Є питання, по яких ми дискутуємо. Я впевнений, що саме в дискусії народжується істина».

На уточнююче запитання, чи в останній час таких дискусій побільшало, голова парламенту сказав, що «по-різному, і я думаю, що це нормальний робочий процес».

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Разумков і Зеленський: розбіжності у позиціях

Як відомо, в останній час Разумков, зокрема не підтримав голосування з призначення Юрія Вітренка на посаду віце-прем’єр-міністра - міністра енергетики України, як це закликав фракцію зробити президент Зеленський.

Крім того він вносив, по суті, альтернативний законопроект до президентського щодо вирішення конституційної кризи, а також утримався при голосуванні за введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа - За життя» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

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Автор: Надя Пришляк