Він вважає, що до всіх засобів масової інформації повинні бути єдині підходи, і зауважує, що на засіданні РНБО не отримував додаткової інформації від представників спецслужб.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував рішення про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Ми живемо в країні вже не перший рік, де йде війна. В тому числі війна гібридна та інформаційна. І боротися з цими викликами треба... Для цього в нас є і різні служби, які за це безпосередньо відповідають", – сказав він.

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Водночас, коментуючи саме запровадження санкцій, Разумков зауважив, що їх застосовують проти "тих, кого ми не можемо покарати тут". "Це іноземні держави, це іноземні господарюючі суб'єкти, які знаходяться поза межами можливостей українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і можуть відповідати перед українським судом", - уточнив він.

Голова ВР підкреслив, що кожен, хто фінансує тероризм, допомагає так званим "ЛНР/ДНР" або помічений у співпраці з країною-агресором, повинен нести відповідальність згідно з чинним законодавством.

"Якщо ми говоримо про тероризм і якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось фінансово або якось, як завгодно, "ЛНР/ДНР" або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора, подання, підозра. І в рамках діючого законодавства український суд повинен... прийняти рішення щодо того, є або нема. Якщо є – суворе покарання, згідно з українським законодавством", – додав Разумков.

Спікер поінформував, що на засідання Ради національної безпеки та оборони рішення про запровадження санкцій "відбувалося шляхом письмового опитування".

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"Додаткової інформації від представників спеціальних служб не було в тому пакеті документів, який був наданий на ознайомлення мені особисто. І на жаль, інформації від голови Служби безпеки я також не чув", ¬– додав голова парламенту.

На питання, чи вважається порушенням свободи слова в Україні закриття згаданих телеканалів, Разумков відповів, що на сьогодні є достатньо механізмів, як це зробити, якщо вони були помічені, зокрема, у співпраці з країною-агресором.

"У нас є ліцензії, які видаються державою, вони також можуть бути відкликані державою", - сказав він і додав, що для всіх засобів масової інформації повинні бути єдині підходи.

На уточнення, чому Разумков не підтримав це рішення РНБО, він повторив, що обговорення відбувалося в форматі письмового опитування. "Додаткової інформації або позиції колег з цього питання я не чув. І для прийняття таких рішень, ще раз кажу, я використовую закон про санкції...".

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"І друге питання повинна бути виважена позиція і повна інформація від представників Служби безпеки України", – сказав він і додав, якщо така інформація є, то вона "не може бути в закритому режимі". "Хоча б базові якісь речі. Тому що і суспільство, і журналістське співтовариство повинно розуміти позицію, що, який фактаж, яка інформація...", - вважає Разумков.

"Наступним кроком тоді повинні бути відповідні дії правоохоронних органів та генерального прокурора", - зазначив голова ВР.

На питання, чи направив він особисто запит до СБУ з приводу пояснення відповідної інформації, Разумков відповів, що "станом на зараз ще ні".

На уточнення, чи може рішення РНБО призвести до парламентської кризи та імпічменту президента, Разумков відповів, що парламент продовжує працювати, "попри напруження в суспільстві і серед засобів масової інформації".

Санкції проти нардепа Козака: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: Тетяна Поляковська