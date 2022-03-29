Разом з тим за його словами, сам президент РФ Володимир Путін переконаний, що все йде за планом.

У Росії переважна більшість членів владної верхівки хотіли б "відмотати назад" події останнього місяця, пов'язаного з війною в Україні. Вони також хотіли б покинути РФ, але вже не можуть цього зробити через "примусовий патріотизм".

Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel висловив російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко.

Разом з тим за його словами, президент РФ Володимир Путін переконаний, що все йде за планом.

"Я переконаний, що переважна більшість вищого держчиновництва дуже хотіли б все відкрутити назад, до 24 лютого або ще раніше, до 15 січня минулого року, щоб нічого цього не було, всієї цієї божевільної авантюри, яка трапилася тільки завдяки нападу божевілля в голові Путіна", – заявив Яковенко.

Але, за словами опозиціонера, "головний безумець нічого не хотів би відмотати. Виходячи з того, що він говорить, він вірить, що все йде за планом, що все добре".

Як пояснив Яковенко, більшість пересічних громадян РФ не знають про колосальні втрати російської армії в Україні, а також впевнені, що негативні наслідки економічних санкцій проти Росії – тимчасове явище. Разом з тим верхівка добре поінформована про реальний стан справ і налаштована песимістично.

У цьому контексті Яковенко зауважив: "Дійсно, втрати неймовірні. Якщо порівнювати з аналогічними періодами Чеченської війни, або Афганської війни, або навіть Другої світової війни, то втрати на сьогодні незмірно більше".

За його словами, усвідомлюючи складну ситуацію, в якій опинилася Росія, ряд держчиновників звільняється і залишає країну, але більшості членів владної верхівки це заборонено.

"Депутатам Держдуми від фракції "Єдина Росія" заборонено залишати країну. Встановлено своєрідне кріпосне право навпаки - для верхівки, для нового путінського дворянства Росії. Примусовий патріотизм", - пояснив опозиціонер.

Раніше в РФ визнали плачевність ситуації через війну в Україні. Служба безпеки перехопила розмову одного із загарбника з батьками.

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