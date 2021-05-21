Нещодавно стало відомо, що США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника.

14 сенаторів-республіканців представили ініціативу щодо запровадження санкцій проти компаній-учасників будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» після того, як адміністрація Байдена оголосила про їхнє скасування.

Про це пише The Hill.

Санкції пропонують повторно ввести проти оператора «Північного потоку-2» і його керівника Матіаса Варніга, а також поширити на субпідрядників будь-якої організації, котра співпрацює з учасниками російського проекту.

Читайте також"Може рівнятися з Путіним": американський дипломат про можливу зустріч Зеленського з президентом РФ«Ризикуючи послабити глобальні позиції США, адміністрація Байдена погоджується з помилковою стратегією Німеччини, котра дає Путіну контроль над нашими союзниками у Європі. Трубопровід Путіна повинен бути зупинений, і я закликаю колег приєднатися до цих зусиль, перш ніж Білий Дім змусить США на власному гіркому досвіді зрозуміти, чому енергетична безпека означає національну безпеку», – заявив сенатор, республіканець від штату Нью-Йорк Кевін Крамер.

Законопроект підтримали сенатори від, зокрема, Індіани, Техасу, Вірджинії, Вашингтону і Флориди.

Що цьому передувало

Нещодавно стало відомо, що США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника. Зокрема, у доповіді Держдепартаменту США повідомляється про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

Попри це, Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання "Північного потоку-2". Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніга "відповідає національним інтересам США".

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Дозвіл на прокладку опротестували Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), але на початку квітня відомство відхилило заперечення екологів "після ретельного їх вивчення", залишивши в силі дозвіл на подальше прокладання газопроводу.

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газопроводу "Північного потоку - 2" до адміністративного суду Гамбурга.

17 травня 2021 року Німеччина дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" у своїх водах.

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Автор: Яна Ставська