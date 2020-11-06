Резніков каже: нікого не хотів образити.

Віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков пояснив, що мав на увазі під час недавнього порівняння Донбасу з пухлиною.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Резніков пояснив, що коли порівнював ситуацію в ОРДЛО з медичним діагнозом, мав на увазі їх економічну розруху, забруднення і пропаганду, в якій живуть люди.

"Це погані слова, але я не маю на увазі громадян України, жителів української території Донбасу, я маю на увазі, що потрібно говорити правду", - сказав він.

За словами Рєзнікова, треба розуміти, як ці території сприймає частина українців.

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"Не можна лікувати від нежиті, якщо ми знаємо, що це більш складна ситуація. Я нікого не хотів образити, але ми повинні бути готові, що так сприймає частина суспільства", - заявив він.

"Пухлина": слова Резнікова про Донбас

Нещодавно Резніков порівняв територію непідконтрольної частини Донбасу з "пухлиною".

"Нам головне не взяти його назад, як пухлину, з якою ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально в тому числі. Є варіант резекції повної, ампутації, або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму", - сказав він.

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Автор: Юрій Годован