Резніков зазначив, що є два варіанти по Донбасу.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і заступник глави делегації України в ТКГ Леоніда Кучми Олексій Резніков порівняв територію непідконтрольної частини Донбасу з "пухлиною".

Читайте такожНовопризначений речник делегації в ТКГ повідомив першу " Держпраці"Таке порівняння він висловив у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою", яке транслювалося на YouTube, передає strana.ua.

"Нам головне не взяти його назад, як пухлину, з якою ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально в тому числі. Є варіант резекції повної, ампутації, або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму", - сказав він.

У "ЛДНР" погодилися вивести іноземні війська і роззброїти незаконні формування. Це випливає з проекту "дорожньої карти" щодо виконання Мінських угод. Її Донецьк і Луганськ внесли в контактну групу в середині жовтня.

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Автор: УНІАН