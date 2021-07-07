Акцент було зроблено на тактиці російської сторони, яка відмовляється виконувати взяті на себе зобов'язання і намагається уникнути відповідальності за збройну агресію проти України.

Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков ознайомив міжнародних партнерів з ходом консультацій, що відбуваються в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляється на сайті МінТОТ.

Так, сьогодні, 7 липня Резніков, перебуваючи з візитом у Брюсселі, взяв участь у засіданні Комісії Україна - НАТО, яке вперше після початку пандемії COVID-19, пройшло у центральній залі штаб-квартири НАТО.

Як повідомляється, у своєму виступі на засіданні Комісії Резніков поінформував послів держав Альянсу про безпекову ситуацію на сході України та навколо тимчасово окупованого Російською Федерацією АР Крим та м. Севастополь. Також він ознайомив міжнародних партнерів з ходом консультацій в рамках Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ). Особливий акцент було зроблено на поясненні тактики російської сторони, яка відмовляється виконувати взяті на себе зобов'язання і намагається уникнути відповідальності за збройну агресію проти України та окупацію частини українських територій.

"Нашою метою є формування всебічного розуміння того, що відбувається. Адже російська сторона здійснює досить агресивну кампанію дезінформації. На конкретних прикладах я показав, що Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі у 2019 році. Натомість Росія не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації", - цитують Резнікова.

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За його словами, у НАТО є чітке усвідомлення, що Москва є учасником міжнародного збройного конфлікту, відповідальна за його розв'язання і в жодному разі не є “посередником”.

У МінТОТ інформують, що на Комісії виступили представники 30-ти країн-членів.

Окрім того, в рамках робочого візиту до Брюсселю Резніков зустрівся із заступником Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане.

У ході зустрічей висловлено зацікавленість у направленні до України місії по протидії гібридним загрозам.

У міністерстві нагадали, що це вже другий візит Резнікова до Брюсселю і штаб-квартири НАТО за останні 2 місяці.

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Автор: Інна Андаліцька