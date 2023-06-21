Україні потрібна допомога для захисту від ворожих обстрілів з повітря.

Міністр оборони України Олексій Резніков мав дуже продуктивну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом. Про це Резніков повідомив у Тwitter.

Зазначив, що йшлося про поточну ситуацію в Україні та про перспективи проекту із захисту українців від загроз з повітря. "Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", - наголошує Резніков.

Як повідомляє The Times of Israel, глава Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що тільки Ізраїль може поставити засоби для боротьби з іранськими безпілотниками, а також іншу зброю, необхідну для відбиття Російської агресії. Він також висловив здивування у зв'язку з тим, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу ще не відвідав Київ.

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При цьому Єрмак не пояснив, які унікальні засоби може надати Ізраїль. Але він знову наголосив, що Іран постачає Росії зброю, аналогічну тій, що буде застосована проти Ізраїлю, і додав, що в Києва та Єрусалима є спільний ворог в особі Тегерана. Андрій Єрмак зазначив також, що час підвищити рівень співпраці між двома країнами.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні - деталі

Як відомо, Ізраїль заявляв, що не надатиме Україні зброю, хоч і засудив напад Росії. Спочатку була тільки гуманітарна допомога.

Але вже в лютому 2023 року прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сказав, що не виключає можливості передачі Україні системи протиракетної оборони "Залізний купол".

16 лютого 2023 року в Україні був з візитом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен і повідомив, що допоможуть з розробкою "розумної" системи оповіщення про повітряні ракетні і дронові атаки.

Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що для нашої країни дуже важливо, щоб Ізраїль ухвалив рішення про захист українського неба від постійних російських обстрілів.