Досвід інших церков свідчить, що переходи на нові церковні календарі супроводжувалися "хворобливими розколами".

На повний перехід на новоюліанський церковний календар може знадобитися зміна поколінь. Про це голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський повідомив під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, у нього запитали, чи багато парафій наразі не готові переходити на новоюліанський церковний календар.

"Всі переходи на новий календар в Елладській, Болгарській, Румунській церквах супроводжувалися такими "хворобливими розколами" і появами так званих старостильних церков, які не визнає повнота православ'я, але вони існують", - сказав Єленський.

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Водночас, на його думку, у Православній церкві України "вчинили досить виважено", коли "дозволили тим церковним громадам, монашим спільнотам, взагалі монастирям, які поки що не готові переходити на новий календар - не робити цього".

"Вони отримали якийсь час для того, щоби здійснити цей перехід", - додав Єленський.

За його словами, священноначалля Православної церкви України "достатньо спокійно ставиться до того, що якась монаша громада чи якась парафія не перейшли ще на якийсь календар".

Також у нього запитали, скільки знадобиться часу, аби остаточно здійснити цей перехід.

"Церква - це установа, яка спирається на традицію, і традиція дуже багато важить. Наприклад, якщо люди впродовж 50-60 років сприймали літургію виключно церковнослов'янською, то їм важко одразу перейти на українську мову. І в деяких громадах, принаймні одна літургія на тиждень, залишається церковнослов'янською мовою", - сказав він.

"Цей перехід вимагає певного часу і певної можливої зміни поколінь. За моїми спостереженнями, чим вище у людей церковна свідомість, чим менше у них обрядовір'я, а більше Євангельської основи, тим менш болісно і більш динамічно та більш жадано проходить цей перехід", - підкреслив Єленський.

Українська церква перейшла на новий календар

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2023 року відбулося розширене засіданні Архієрейського Собору Православної Церкви України. На цьому засіданні було затверджено постанову про календарне питання і визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар. Таким чином, усі християни України святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не як раніше - 7 січня. У зв'язку з цим зміщуються і дати інших церковних свят, а на Великдень і Трійцю новий календар не вплине.

У ПЦУ запевнили, що календарна реформа відбудеться "без примусу, поступово і усвідомлено": парафії і монастирі, які захочуть дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість.

Релігієзнавець Андрій Ковальов пояснив, що якщо 27 липня Помісний собор підтримає це рішення і ПЦУ перейде до Новоюліанського календаря, то тоді всі церковні свята "зсуваються" на 13 днів.

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