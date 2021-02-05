На багатьох заблокованих телеканалах Медведчука за документами працювали по одній людині.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав звіти стосовно заблокованих телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne і повідомив, що середня зарплата на них складала 5 тисяч гривень.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає УП.

"Ми працюємо з фактами, ми працюємо з документами і не можемо працювати з емоціями. Те, що стосується півтори тисячі людей, про яких роблять заяви, що вони втратили роботу… З кожного підприємства, які знаходяться під санкціями, вони моніторяться. Відповідно, я можу сказати: підприємство "ТВ вибір" у 2020 році кількість працюючих – одна людина, "Новий формат" - одна людина, "Оріанта" - одна людина, "Телекомпанія "112-ТВ" - 33 людини, "Партнер ТВ" - одна людина, "Лідер ТВ" - одна людина. У нас є середня заробітна платня у цих компаніях, я можу сказати, що це бідні люди. Середня заробітна платня складає 5 тисяч гривень. Це ті звіти, які має РНБО, коли ми готувалися до усіх процедур щодо компаній пана Козака", - розповів Данілов.

Данілов розповів, що президент Володимир Зеленський запропонував працевлаштувати звільнених людей із закритих телеканалів і навіть збільшити їм зарплатню на 20-25%.

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Нагадаємо, представники "Опозиційної платформи - За життя" та колеги власників телеканалів повідомляють, що через санкції із телеканалів звільнили "півтори тисячі журналістів".

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: УНІАН