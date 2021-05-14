Порядок денний засідання наразі не розголошується.

Рада національної безпеки і оборони України проведе сьогодні засідання під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Читайте такожЗеленський ввів до складу РНБО міністра енергетики ГалущенкаПро це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Очікується, що засідання відбудеться в другій половині дня. Порядок денний наразі не розголошується.

27 квітня президент Володимир Зеленський у Херсоні за результатами наради щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони.

Що цьому передувало

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

Крім того, з 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і інших державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров