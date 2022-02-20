Росія досі не пояснила невиконання Мінських угод зі свого боку, підкреслили в Офісі президента України.

У Росії звинуватили Україну в небажанні виконувати Мінські угоди, хоча наша країна зробила куди більше для дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

"Але будь-який переговорний процес - це дорога з двостороннім рухом, шлях до пошуку прийнятного сторонами компромісу. Але якщо оцінювати, яка зі сторін більше намагається пройти цим шляхом, то українська сторона за період з 2019 року зробила точно більше", - сказав Подоляк.

За його словами, Росія досі не пояснила невиконання Мінських угод зі свого боку. Йдеться, зокрема, про блокування роботи КПВВ на Донбасі, не допуск представників Червоного Хреста на тимчасово окуповані території України та порушення режиму "тиші".

"Про що це все говорить? Мінський формат залежить від деякої нелогічності Мінських документів. Перемішування пунктів безпеки, гуманітарної сфери та політики й стало тим, що зараз призводить до заболочування переговорного процесу", - зазначив Подоляк.

Водночас він додав, Україна наполягає на проведенні зустрічі лідерів у рамках нормандського формату, щоб повернутися до переговорів.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Путіна не вірять у виконання Мінських угод з боку України. "Якщо розглянути всі заяви Зеленського, то з них випливає, що він не може, не хоче і не збирається цього робити", - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2021 року Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неприйнятність перегляду Мінських угод, які Росія не виконує. Лавров вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу", яку нібито можна врегулювати шляхом прямого діалогу Києва та проросійських бойовиків.

Логіка Мінських угод полягає у відновленні суверенітету України та мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія свідомо руйнує Мінські домовленості через роздачу паспортів жителям Донбасу.

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