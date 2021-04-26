Росія може змінити фокус і намагатися досягти того, що хотіла, іншими шляхами, вважає Данилюк.

Росія не відмовилася від своїх планів щодо захоплення України.

Читайте такожУкраїна і Грузія координуватимуть дії з наближення до вступу в Євросоюз і НАТОТаку заяву зробив екссекретар РНБО Олександр Данилюк у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на каналі "Україна 24".

"Те, що сталося, ще не закінчилося. Ми бачимо тільки верхівку айсберга, зовнішні прояви. Насправді є стратегія Росії, є стратегія Байдена. І ясно, що це певні маневри в рамках цієї стратегії. Я впевнений, що в розмові між ними було і кілька сигналів, обмін сигналами з кожного боку. Я розумію так: війська були відведені, але це не означає, що Росія відмовилася від своїх планів. Рано розслаблятися, навпаки, коли все як би розслабляються, Росія може змінити фокус і намагатися досягти того, що хотіла, іншими шляхами", - вважає він.

На його думку, наступний крок може бути в Білорусі.

"Ключовий ризик зараз - в дипломатичному напрямі, тому що там дуже важливо, щоб у президента і його команди була сильна продумана позиція на кілька кроків вперед. Я бачу, що наступний крок, можливо, буде в Білорусі. Отримати російську армію на північних кордонах - це нам точно не поліпшить ситуацію", - підкреслив Данилюк.

Стягування військ РФ до кордону України

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25смз, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантними військами доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ.

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Автор: Людмила Жерновська