Кажуть, що вони зосередилися на сході, півночі, та півдні від країни.

Наразі Сполучені Штати Америки не спостерігають зменшення військової присутності Росії поблизу кордонів України.

Про це заявив офіційний представник американського Міністерства оборони Джон Кірбі, пише Голос Америки.

Речник Міноборони каже, що Російська Федерація зберігає відчутні військові сили на сході, півночі, та півдні від України.

Крім того, він звернув увагу на заяву заступниці Держсекретаря США Венді Шерман. Раніше вона запропонувала Росії відвести частину військ від кордонів України, щоб продемонструвати свою позицію щодо розрядки.

Читайте такожУ Києві розпочалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" (фото)Нагадаємо, Росія наполягає на тому, щоб Північноатлантичний альянс відмовився від членства Грузії та України в НАТО.

Переговори США та РФ

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.