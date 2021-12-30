Також 12 і 13 січня заплановані переговори західних країн з Росією, вони пройдуть у Брюсселі та Відні.

Переговори в Женеві 10 січня плануються у форматі Міжвідомчої делегації Росії і США.

Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

"10 січня в Женеві плануються переговори у форматі Міжвідомчої делегації Росії і США. Російську делегацію очолить заступник Міністра закордонних справ Росії, а американську сторону - заступник держсекретаря Уенді Шерман. Ця дата позначена. Вона не має на даний момент ніяких альтернативних варіантів", - сказала вона.

На порядку денному, зазначила Захарова, позначено обговорення переданих США від Росії 15 грудня двох російських проектів документів - договору між РФ і США про гарантії безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки РФ і держав - членів Організації Північноатлантичного договору.

"В ході переговорів будемо домагатися від американської сторони надання твердих правових гарантій безпеки РФ, а саме - непорушення НАТО на схід і нерозміщення загрозливих Росії систем озброєнь біля рубежів нашої країни", - підкреслила дипломат.

Також, за її інформацією, 12 і 13 січня заплановані переговори західних країн з Росією, вони пройдуть у Брюсселі та Відні.

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1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня РФ запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України і "від ведення будь-якої військової діяльності" на її території. Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі Сходу Європи.