Перед початком "навчань" росіяни провели розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.

Російські окупанти провели тренувальні польоти над акваторією Чорного моря на десяти літаках Морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту.

Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту.

Військові РФ відпрацювали нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника.

Морська авіація ЧФ задіяла багатоцільові винищувачі Су-30СМ та фронтові бомбардувальники Су-24М, авіація Південного військового округу – винищувачі Су-34 і перехоплювачі Су-27.

Читайте такожЛукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною (відео)Зазначається, що перед початком «навчань» росіяни провели розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.

У рамках «тренувальних польотів» пілоти відпрацювали виконання простих і складних польотних завдань з середніх і малих висот з врахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів «ворога».

Для «знищення ворога» в морі росіяни виконали захід на бойовий курс з відпрацюванням умовних ракетних і бомбових ударів за мішеними позиціями, котрі імітували загін кораблів «противника».

В акваторії Чорного моря тривають наймасштабніші за останні 20 років міжнародні військові навчання Sea Breeze з участю понад 30 країн, зокрема США та України.

У навчаннях візьмуть участь 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Напередодні старту Sea Breeze Росія неодноразово намагалася відмовити Сполучені Штати брати у них участь. А невдовзі заявила, що «обстріляла» попереджувальним вогнем британський есмінець, який показово пройшовся неподалік тимчасово окупованого РФ Криму. Британія заяви Москви спростувала.

У МЗС України називають дії Росії, наприклад, демонстрація військ у морі, гранням м’язів. Міністр Дмитро Кулеба вважає, що насправді війна з НАТО для Росії була б самогубством.

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Автор: Яна Ставська