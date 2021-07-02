Вадим Скібіцький зазначив, що Москва намагається протидіяти міжнародним навчанням

У Чорному морі проходять міжнародні навчання Sea Breeze-2021. Російська Федерація через це вивела майже всі кораблі Чорноморського флоту.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі телеканалу "Дом".

Він вказав, що таким чином Москва намагається перешкодити навчанням, тому що боїться втратити панівну роль на півночі Чорного моря.

За словами розвідника, сили РФ не співмірні з потенціалом країн, які беруть участь у навчаннях, Кремлю явно не вистачає сил і засобів. При цьому він нагадав, що з 2015 року РФ стрімко нарощує військові сили в окупованому Криму, і відпрацьовує способи та методи ураження противника під час міжнародних навчань.

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Водночас Скібіцький підкреслив, що всі нові країни – члени НАТО, яких не було за часів СРСР, готові забезпечити колективну безпеку в Чорноморському регіоні.

Міжнародні навчання Sea Breeze

28 червня в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання Sea Breeze. У навчаннях беруть участь представники 29 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 Кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення і водолазних команд.

Також у навчаннях беруть участь британський есмінець HMS Defender, нідерландський фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

Заступник командира 65-ї оперативної групи Шостого флоту військово-морських сил США капітан 1-го рангу Кайл Гантт (Kyle Gantt) заявив, що учасники міжнародних морських навчань Sea Breeze показують, що міжнародні морські води відкриті для всіх.

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Автор: Анастасія Горбачова