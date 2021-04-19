Росія повинна провести деескалацію, підкреслив він.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід не погодиться з новими військовими операціями на території України.

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"Я вважаю, що ситуація є неприйнятною, Росія повинна провести деескалацію, це зрозуміло. Сьогоднішня ситуація і рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні й неприпустимі", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що дипломатичний діалог потрібно прискорити, а США та Європа повинні бути дуже ясними стосовно Росії.

"Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській території, і ми повинні знайти спосіб бути авторитетними щодо цього", - підкреслив президент Франції.

Стягування військ РФ до кордону України

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Автор: Людмила Жерновська