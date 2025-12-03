За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати.

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов (№14120). За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати.

Як повідомляється на сайті парламенту, законом оновлено перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією.

Документом встановлено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Народний депутат Володимир В’ятрович у Facebook пояснив, що російська мова більше не захищена в Україні Європейською Хартією мов.

"Верховна Рада 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт, яким схвалила правильний переклад Хартії і вилучила з ратифікаційного закону російську та неіснуючу молдавську мови. Натомість дію Хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, й поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш", - пояснив він.

Мовна ситуація в Україні

Як повідомляв УНІАН, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в листопаді розповіла, що в Україні починає поступово змінюватися ситуація у мовній сфері.

За її словами, серед громадян спостерігається певний відкат від "самоукраїнізації". Уповноважена зазначила, що у 2022–2023 роках, на тлі російського вторгнення, рівень "самоукраїнізації" був піковим. Це підтверджувалося проведеними соціологічними опитуваннями. Але ситуація змінилася і нині "бачимо, як відбувається поступовий відкат".

