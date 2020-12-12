Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані «спеціальні економічні заходи».
Про це йдеться в заяві МЗС у зв'язку з ухваленням чергової постанови уряду РФ про внесення змін до переліку українських фізичних осіб, стосовно яких запроваджуються обмежувальні заходи.
Також в МЗС України наголосили, що рішуче засуджують спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства.
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«Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах», - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.
При цьому в МЗС додали, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.
«Україна й надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», - підсумували в МЗС.
Санкції Росії проти українців
- 11 грудня РФ доповнила список українців, проти яких запроваджено санкції.
- Загалом до переліку внесено 849 осіб. До списку іноземних громадян, щодо яких введено економічні санкції, включили, зокрема, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, голову делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.
- Також під санкції потрапили депутати від "Слуги народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.
- 22 жовтня 2018 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". Уряду РФ було доручено визначити переліки фізичних і юридичних осіб, до яких застосовуються санкції.
- 1 листопада 2018 року уряд РФ ввів санкції стосовно 322 фізичних та 68 юридичних осіб України. У грудні того ж року тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розширення списку.
- 4 вересня 2020 року російська влада доповнила список українців, до яких запроваджуються санкції, зокрема, прізвищами екс-президента Петра Порошенка і соліста гурту "Океан Ельзи", колишнього лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.
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