11 грудня РФ доповнила список громадян України, проти яких запроваджено санкції. До списку включили, зокрема, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, керівника делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.

Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом РФ запроваджуються так звані «спеціальні економічні заходи».

Про це йдеться в заяві МЗС у зв'язку з ухваленням чергової постанови уряду РФ про внесення змін до переліку українських фізичних осіб, стосовно яких запроваджуються обмежувальні заходи.

Також в МЗС України наголосили, що рішуче засуджують спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства.

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«Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах», - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

При цьому в МЗС додали, що українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.

«Україна й надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», - підсумували в МЗС.

Санкції Росії проти українців

11 грудня РФ доповнила список українців, проти яких запроваджено санкції.

Загалом до переліку внесено 849 осіб. До списку іноземних громадян, щодо яких введено економічні санкції, включили, зокрема, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, голову делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.

Також під санкції потрапили депутати від "Слуги народу" Андрій Герус, Олександр Качура, Максим Бужанський, Гео Лерос і Ольга Василевська-Смаглюк.

22 жовтня 2018 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". Уряду РФ було доручено визначити переліки фізичних і юридичних осіб, до яких застосовуються санкції.

1 листопада 2018 року уряд РФ ввів санкції стосовно 322 фізичних та 68 юридичних осіб України. У грудні того ж року тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про розширення списку.

4 вересня 2020 року російська влада доповнила список українців, до яких запроваджуються санкції, зокрема, прізвищами екс-президента Петра Порошенка і соліста гурту "Океан Ельзи", колишнього лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

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Автор: Вікторія Токарєва