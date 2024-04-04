Шило підозрюється в причетності до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці".

До колишнього радника Офісу президента, керівника організованої злочинної групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці", суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у Telegram. В повідомленні не називається прізвище радника, але за інформацієї джерел УНІАН, йдеться про Артема Шила.

В САП зазначають, що 4 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію їх прокурора та застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

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В повідомленні сказано, що колишній радник Офісу президента України підозрюється в тому, що як керівник організованої групи вів діяльність, яка призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Суд визначив термін дії запобіжного заходу – до 31 травня включно. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

В САП нагадали, що дії його кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Справа про розкрадання державних грошей

2-3 квітня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру учасникам організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Наразі повідомлено про підозру 7 учасникам групи. Серед них керівник організованої групи, екс-радник Офісу президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України. В САП наголошують, що всі посади вказано на час вчинення злочину. Також серед підозрюваних перший заступник директора Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця"; заступник директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця"; співробітник СБУ.

Наразі затримано керівника групи та трьох інших осіб.

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