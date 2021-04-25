Про це міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив під час переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Румунія готова відправити до Києва підрозділ своїх Збройних сил для участі у військовому параді на День Незалежності України 24 серпня.

Читайте такожЗеленський: "Хочу, щоб Україну запрошували в ЄС"Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, перебуваючи 23 квітня з робочим візитом у Румунії, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори із румунським колегою Богданом Ауреску.

Глава МЗС Румунії поінформував про готовність румунської сторони направити для участі у військовому параді у столиці України підрозділ Збройних сил Румунії.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту «Кримської платформи» в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Міністри також обговорили регіональну безпеку та погодилися із потребою консолідованих зусиль світового співтовариства задля деокупації тимчасово окупованих територій України, відновлення миру і стабільності в регіоні.

«Румунія — відданий друг України. Наші держави поділяють спільне бачення безпекової ситуації у регіоні», - заявив Кулеба.

Окремо сторони домовилися якнайшвидше провести консультації між причетними відомствами України та Румунії задля усунення перешкод для відкриття додаткових пропускних пунктів на українсько-румунському кордоні та втілення спільних інфраструктурних проектів.

Сторони також домовилися активізувати діяльність робочої групи зі співпраці в енергетиці.

Кулеба та Ауреску приділили окрему увагу темі забезпечення прав української національної меншини в Румунії та румунської національної меншини в Україні. Міністри домовилися докласти спільних зусиль, щоб у дусі взаємоповаги та в рамках чинного законодавства гарантувати збереження ідентичності, розвитку та благополуччя української громади в Румунії та румунської громади в Україні.

Парад на День Незалежності України

У Києві з нагоди 30-ї річниці Незалежності України заплановано проведення військового параду. За попереднім задумом, до заходу планується залучити 27 парадних розрахунків загальною чисельністю понад 4 тис. осіб. Також до параду запропоновано залучити близько 250-ти одиниць озброєння, військової та спецтехніки та понад 50-ти літальних апаратів.

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Автор: Віталій Саєнко