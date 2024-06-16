Західному блоку важко підтягнути на "мирний бік" велику кількість африканських і азіатських країн.

"Глобальний саміт миру" у Швейцарії не сприяв зміцненню миру, більш дієвим способом допомогти Україні залишається підтримка її армії та економіки.

Про це пише журналіст і політолог Андреас Рюеш для Neue Zürcher Zeitung. За його словами, Швейцарія домоглася організаційного успіху - саміт, на який завітали представники майже половини держав світу, пройшов без небезпечних інцидентів і відкритих суперечок між делегаціями.

Водночас на зустрічі не з'явилися нові моделі досягнення миру. У підсумковій декларації "туманно" згадується, що Росія має бути залучена до цього процесу, однак Путін уже заявив, що піде на переговори тільки в разі, якщо Україна віддасть йому чотири області.

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Ще в лютому минулого року 141 держава підтримала резолюцію Генасамблеї ООН із закликом негайно вивести російські війська з України. Тепер же 80 держав підписали "значно слабший текст", а формулювання "агресія Росії проти України" випало з початкового проекту.

"Тим не менш, слід вітати той факт, що саміт чітко визнав територіальну цілісність України як основу майбутнього миру. Тому токсична вимога територіальних компромісів, рішення, заснованого на принципі "земля в обмін на мир", не мала жодних шансів", - ідеться в статті.

Також журналіст називає серйозною невдачею відсутність високих представників Бразилії, Південної Африки та Індії, чиї делегації відкинули підсумкову декларацію. А американський президент Джо Байден залишив захід без "очікуваної ваги".

Повну готовність узяти участь у заході зі своїм главою держави або уряду висловили 56 країн, 40 із них - належать до західного демократичного світу. За винятком Аргентини та Кенії, 16 інших країн не були представлені політичними важковаговиками. Журналіст зазначає, що західному блоку важко підтягнути на "мирний бік" велику кількість африканських і азіатських країн, також на це впливає позиція Китаю.

Автор статті переконаний, що подібна дипломатія не є ідеальним шляхом до миру, правильніше було б зміцнити Україну у військовому та економічному відношенні.

"Тому всі, хто дбає про безпеку Європи, мають зробити набагато більше, ніж це було досі. Це стосується і Швейцарії. Було б помилкою вважати, що наша країна домоглася свого за допомогою такої престижної дипломатії і тепер може спокійно відпочивати", - додав він.

Саміт миру: підсумки

Саміт миру у Швейцарії проходив 15-16 червня. У ньому взяли участь 101 країна і міжнародна організація.

Підсумкову декларацію підписали 80 країн і чотири організації. Відмовилися ставити свої підписи представники Ватикану, Саудівської Аравії, Таїланду, Індії, Мексики, ПАР, Бразилії, Вірменії, Бахрейну, Індонезії, Колумбії, Лівії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Пізніше стало відомо, що Ірак і Йорданія відкликали свої підписи. Таким чином кількість підписантів знизилася до 78.

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