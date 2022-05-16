Крім Лукашенка та Путіна, про Україну у телевізійній частині саміту не згадав жоден лідер інших країн-учасниць.

Президент РФ Володимир Путін покликав "однодумців" з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану на ювілейний саміт ОДКБ. Під час зустрічі він розповів про війну в Україні, але підтримку знайшов лише у Білорусі.

Про це повідомляє The New York Times.

"У позолоченій залі Кремля Путін провів саміт Організації Договору про колективну безпеку, що є відповіддю НАТО. ОДКБ відзначала 30-річчя свого заснування, але те, що мало бути святковою зустріччю, швидко перетворилося на демонстрацію ізоляції Путіна навіть серед сусідів Росії", - пише NYT.

Дії Путіна в Україні підтримав, схоже, лише невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Виступаючи першим у телевізійній частині саміту, Лукашенко розкритикував інших членів ОДКБ за недостатню підтримку Росії та Білорусі перед обличчям західних санкції.

Він нагадав, що в січні ОДКБ направила сили до Казахстану, щоб підтримати уряд країни на тлі протестів, але "залишила Росію наодинці під час війни в Україні".

"Чи зараз ми так само пов’язані тенетами солідарності та підтримки? Можливо, я помиляюся, але, як показали останні події, здається, що відповідь – ні", - сказав він, натякнувши на нещодавню відмову уряду Казахстану допомагати РФ обходити санкції.

Під час голосування в ООН 2 березня щодо засудження вторгнення РФ в Україну, Білорусь була єдиною пострадянською країною, яка прийняла сторону Росії.

"Подивіться, як монолітно голосує і діє Європейський Союз. Якщо ми роз'єднаємося, нас просто розчавлять і розірвуть", - додав Лукашенко.

Лідери чотирьох інших членів ОДКБ - Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану - навіть не згадали Україну у своїх телевізійних виступах.

Видання зазначає, що вторгнення РФ в Україну поставило країни-члени ОДКБ в скрутне становище. Усі вони мають тісні економічні та військові зв’язки з Росією, але вторгнення Путіна на територію суверенної України створює прецедент для країн, які прагнуть диверсифікувати свою зовнішню політику за межами Москви.

"Путін, виступаючи на саміті, знову спробував виправдати своє вторгнення, збрехавши, що "в Україні давно панує неонацизм". Але він прийняв більш виважений тон в обговоренні ймовірного вступу Швеції та Фінляндії до НАТО - це доказ того, що Путін, схоже, намагається обмежити ескалацію свого конфлікту із Заходом", - пише видання.

Щодо рішення Фінляндії та Швеції про вступ в НАТО Путін зазначив, що Росія "не має проблем із цими державами", а розширення НАТО за рахунок цих двох держав "не становить для нас прямої загрози".

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 16 травня, в Москві почався перший з 2019 року очний саміт Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) яку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Президент РФ Володимир Путін на ювілейному саміті ОДКБ анонсував спільні навчання. Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував членів Організації Договору колективної безпеки через конфлікт з Азербайджаном 2020 року. Політик закликав до синхронізації дій.

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