Зокрема, відкрито провадження у справі про оскарження Козаком застосування санкцій проти нього.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду постановив відкрити ще три провадження у справах щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення РНБО про закриття телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Як повідомили у прес-службі Верховного суду, такі ухвали суд виніс 9 березня.

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Так, відкрито провадження у справі № 9901/54/21 за позовом ТОВ «ТВ Вибір». Справу призначено до розгляду на 10:00 6 квітня. Також відкрито провадження в адміністративній справі за позовом народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака про скасування указу в частині застосування до нього санкцій. Справу № 9901/39/21 призначено до розгляду на 14:00 6 квітня.

Крім того, відкрито провадження і призначено судове засідання на 14:00 19 квітня з розгляду справи № 9901/33/21 за позовною заявою ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації».

Санкції проти "каналів Медведчука": історія оскаржень

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого.

До Верховного суду надійшла низка позовів щодо указу президента №43/2021.

Судове засідання за позовом громадянина, за яким відкрито провадження у справі № 9901/26/21, призначено на 15 березня о 12:00.

У справах №9901/42/21 за позовом ТОВ "Лідер ТВ" та №9901/34/21 за позовом ТОВ "Новини 24 години" прийнято рішення про розгляд у судовому засіданні 29 березня об 11:00 та 14:00 відповідно. Справа №9901/45/21 за позовом ТОВ "Новий формат ТВ" призначена до розгляду на 5 квітня об 11:00, справа №9901/40/21 за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" – на 12 квітня о 14:00. Крім цього, справу № 9901/47/21 за позовом ТОВ "Аріадна ТВ" призначено до розгляду на 16:30 7 квітня.

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Автор: Світлана Закелова