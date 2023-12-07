Санкції запроваджено проти 185 фізичних осіб та 181 юридичної особи за підтримку російської агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації.

Про це йдеться в указі глави держави №813/2023 від 7 грудня. Обмежувальні заходи були запропоновані Службою безпеки України.

Зокрема, санкції запроваджено проти 185 фізичних осіб. Переважна більшість з них - це громадяни РФ. Але серед них ще є особи з подвійним чи множинним громадянством, у тому числі України. Також санкції запроваджено проти одного громадянина Узбекистану та одного громадянина Німеччини.

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Під санкції потрапили генеральний директор "Ульянівський автомобільний завод" Аділь Ширінов, директор Луганського авіаремонтного заводу Олександр Варич, директор ТОВ "Аероскан" Алєксандр Стороженко, заступник прем'єр-міністра-міністр економіки Республіки Татарстан Мідхат Шагіахметов, президент групи компаній "Північно-Західна Лабораторія" Олексій Куневич (має громадянство України та РФ) та інші керівники підприємств і компаній, які залучені до підтримки розвитку спроможностей та задоволення потреб російської армії.

Крім того, у списку санкцій є особи, наближені до лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Водночас, санкції запроваджено проти 181 юридичної особи. Переважна більшість з них мають російську реєстрацію, але й також окремі компанії мають реєстрацію а таких країнах як Узбекистан, Казахстан, Швейцарія, Латвія, Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Молдова та Іран, а також в окупованому Криму.

Серед них є компанії військово-промислового комплексу, виробники різноманітного електронного обладнання та компонентів, виробники комп'ютерного обладнання, виробники гідравлічного обладнання, компанії з розвитку промисловості, компанії з металообробки, будівництва турбін та парогазових блоків, проектування, будівництва та відновлення літальних апаратів та інші.

Також визначено, що строк застосування обмежувальних заходів для одних осіб - 10 років, а для інших - 5 років.

Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони та інші заходи.

Санкції проти Росії - останні новини

Економічні санкції проти РФ з часом набирають сили, їхню дію починають відчувати пересічні росіяни. Майже після двох років повномасштабної війни наслідки західних санкцій у поєднанні зі зростаючими витратами нарешті починають завдавати незручності громадянам Росії.

1 грудня США ввели санкції проти трьох компаній та трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель. Санкції стосувалися двох компаній з ОАЕ та одної - з Ліберії.

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