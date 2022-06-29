Росія через "Газпромбанк" отримує від європейців плану за нафту та газ та виплачує зарплати російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає Західних партнерів відключити російський "Газпромбанк" від міжнародної системи грошових переказів SWIFT.

Про це голова МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Українські журналісти-розслідувачі викрили, що російський Газпромбанк використовується одночасно для отримання європейської плати за нафту і газ та для виплат зарплат російським військам, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. Газпромбанк повинен потрапити під санкції і відключений від SWIFT", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вже відключив від SWIFT банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россільгоспбанк", "Московський кредитний банк" та "Білоруський банк реконструкції та розвитку".

Після цього президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності введення сьомого пакета санкцій проти Росії, який повинен стати ще потужнішим.

Пізніше журналісти з'ясували, що єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій, отримує європейські гроші за енергоносії. Звідти ж Міноборони платить "бойові" армії Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: