Зокрема, зазначає він, санкції мають стосуватися російських посадовців, суддів та банків.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності впровадження сьомого пакету санкцій проти Росії, який має стати ще потужнішим.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Я вдячний Європейському Союзу за санкційну політику проти Російської Федерації, яка допомагає дуже сильно нашій боротьбі. Шість пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на Росію за війну. Але війна, на жаль, ще продовжується. А отже потрібен сьомий санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим", - наголосив Зеленський.

Зокрема, додав він, санкції повинні отримати всі російські посадовці та судді, які "працюють на війну, які постійно працюють на репресії".

"Європейський Союз має повністю заблокувати діяльність усіх російських банків, без виключення. Передусім, це стосується "Газпромбанку" - одного з головних гаманців для оплати антиєвропейської політики Російської Федерації", - підкреслив глава держави.

Крім того, зазначив він, санкції потрібні і проти усіх російських компаній, які так чи інакше допомагають Росії. "Чи то у військовій сфері, чи то у придушенні демократії, придушенні свободи слова", - сказав Зеленський.

Також, наголосив він, ЄС "заради власного блага має значно швидше працювати над повною відмовою від російських енергоресурів".

"Це фундаментальне питання безпеки для всіх: і для України, і для кожної держави Європейського Союзу", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців та відключення від SWIFT "Сбербанку", "Россільгоспбанку", "Московського кредитного банку" та "Білоруського банку реконструкції та розвитку".