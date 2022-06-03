Систему електронних платежів відключать ще "Московскому кредитному банку" та "Россельхозбанку".

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Євросоюз продовжує відключення від SWIFT російських банків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, шостий пакет санкцій Євросоюзу передбачає відключення від SWIFT ще двох російських банків окрім "Сбербанку".

Зокрема, систему електронних платежів відключать ще "Московскому кредитному банку" та "Россельхозбанку".

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

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