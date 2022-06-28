Міністр додав, що звичайні росіяни "аплодують" у соцмережах, а російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що влучання взагалі було.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба про реакцію російських громадян та дипломатів на удар по ТРЦ у Кременчуці: Росія – країна вбивць і відвертих брехунів.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Боляче спостерігати за реакцією Росії на удар по ТРЦ Кременчука", - зазначив він.

Міністр додав, що звичайні росіяни "аплодують" у соцмережах, а російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що влучання взагалі було.

"Росія – країна вбивць і відвертих брехунів", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавської області повністю зруйновано торговий центр. Станом на ранок 28 червня відомо про 18 загиблих, за медичною допомогою звернулися 59 людей, з них 25 – госпіталізовано, ще 36 людей вважаються зниклими безвісти.

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