Ігор Ейдман впевнений, що Росія втратить статус основного постачальника енергоносіїв в Європу.

Європейські країни вже прийняли принципове рішення з питання ембарго на російські нафту і газ. Необхідно ще якийсь час на узгодження та консультації для застосування обмеження.

Про це розповів соціолог Ігор Ейдман в ефірі телемарафону UAразом.

"Це питання принципово вирішене. Ембарго буде. У Німеччині про це говорять досить давно й у Євросоюзі. Я думаю, що це відбудеться найближчим часом, протягом найближчих кількох місяців", - зазначив Ейдман.

При цьому він зазначив, що в ЄС є країни, які ведуть "примирливу політику до Росії".

"Питання в тому, що не всі країни Євросоюзу однаково рішучі в цьому питанні. Є країни, які ведуть таку примирливу політику до Росії, - це Угорщина, В першу чергу, але таку ж політику вели в минулі роки Кіпр та навіть Італія, хоча після повномасштабного вторгнення італійська влада переглянула свої погляди й стала жорсткіше опонувати путінському режиму", - пояснив соціолог.

За його словами, питання буде вирішено, але якийсь час піде на узгодження та консультації.

"Старші члени ЄС, як Німеччина та Франція, будуть тиснути на нових членів, які не хочуть цього ембарго. Це питання буде вирішено. Принципово і питання нафти, і питання газу європейці для себе вирішили. Путінська Росія в будь-якому випадку перестане бути основним постачальником енергоносіїв в Європу. Це все залишиться в минулому. У Росії були такі мрії - статус енергетичної наддержави, але ніякого статусу не буде. Росія буде продавати в обхід ембарго свою нафту в Азію з величезним дисконтом й ніяких перспектив у неї не буде в цій області", - підсумував Ейдман.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Європейський Союз ввів п'ятий пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на покупку російського вугілля з серпня, заборона для російських кораблів заходити в порти ЄС, Транспортні перевезення в Білорусь і РФ.

У свою чергу радник президента України з економічних питань Олег Устенко запевнив, що відмова країн Заходу від російської нафти не призведе до зростання світових цін на неї, навіть якщо видобуток нафти значно не збільшиться, а це малоймовірно.

11 квітня стало відомо, що Європейська комісія вже почала роботу над шостим пакетом санкцій проти РФ, який містить обмеження на експорт російської нафти. При цьому віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель впевнений, що відмова від російського газу зараз не зупинить війну Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Євросоюз за небажання відмовлятися від російських енергоносіїв.

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