Президент України нагадав, що деякі європейські компанії продовжують працювати в РФ.

Президент України Володимир Зеленський різко прокоментував відсутність ембарго на російські енергоносії у країнах Європейського Союзу. Він вказав, що світ не розуміє, до якої війни готувалася російська влада.

Про це глава держави заявив під час звернення до парламенту Литви.

"Якщо тільки для шостого пакета санкцій почали серйозно обговорювати нафту, значить світ не усвідомлює, до якої війни готувалася Росія. Якщо досі немає чіткої визначеності щодо російського газу, значить не може бути і впевненості, що в Європі є спільна воля, щоб припинити російські військові злочини, щоб примусити Росію до миру", - заявив Зеленський.

При цьому він нагадав, що досі європейські компанії продовжують працювати на території Російської Федерації, фінансуючи таким чином війну проти України

"Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, але і демонструють відверте нехтування у відповідь на вимоги перестати фінансувати зі своїх податків, зі своїх акцизів військову машину РФ", – підсумував президент України.

Глава держави наголосив, що треба робити усе асе зараз, аби відповідь Європи на російську агресію була по-справжньому сильною, по-справжньому консолідованою.

"Не можна чекати розробки ще сьомого чи восьмого, дев'ятого, десятого, двадцятого пакета проти Росії, щоб ухвалити потужні рішення. Зробити вже зараз усе необхідне. У шостому санкційному пакеті Євросоюз може це зробити, і повинен обов'язково включити туди нафту, обов'язково санкціонувати російські банки, але всі, не частину. Не треба демонстрацій", - сказав Зеленський.

Він долав, що потрібні визначені конкретні терміни для кожної держави Євросоюзу, щоб реально відмовитись або принаймні суттєво обмежити споживання російського газу і нафти.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Європейський Союз ввів п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС. Також заборонені Транспортні перевезення в Білорусь і РФ, але для певних товарів є винятки.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності посилення тиску на Росію і введення повного енергетичного ембарго.

При цьому радник президента України з економічних питань Олег Устенко запевнив, що відмова країн Заходу від російської нафти не призведе до зростання світових цін на неї, навіть якщо видобуток нафти значно не збільшиться, а це малоймовірно.

11 квітня стало відомо, що Європейська комісія вже почала роботу над шостим пакетом санкцій проти РФ, який містить обмеження на експорт російської нафти.

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