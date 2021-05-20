До цього слідчі оголосили нардепа Тараса Козака у розшук.

Сьогодні, 20 травня, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака.

Читайте такожСправа Медведчука: суд розгляне апеляційні скарги прокуратури й адвокатів 21 травняПро це повідомили в Службі безпеки України.

До цього слідчі СБУ оголосили його у розшук. Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було оголошено про підозру.

Зокрема, Медведчук та Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

«СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором. Наразі триває досудове слідство», – говориться у повідомленні.

У коментарі «Сегодня» силовики заявили, що їм поки невідомо, в Україні депутат перебуває чи ні.

Справа Медведчука-Козака: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОТЗЖ Медведчуку та Тарасу Козаку в державній зраді й в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозру за трьома епізодами:

незаконна передача РФ газового родовища;

надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ);

проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Луч».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада та порушення законів й звичаїв війни. Козак знаходиться за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

18 травня Офіс генпрокурора та адвокати оскаржили цілодобовий домашній арешт Медведчука.

Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 мільйонів 930 гривень.

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Автор: Катерина Шварц