Серед політиків українці найбільше довіряють Зеленському – опитування

Чинному прем’єр-міністру Шмигалю довіряють 15% громадян.

Рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних громадян України, найменше довіряють керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку – 9%. Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада. Читайте такожЄрмак зробив Арестовича своїм позаштатним радником Не довіряють Зеленському 53% опитаних. Київському міському голові Віталію Кличку довіряють 33% українців, колишньому прем’єр-міністру України, лідеру партії «Українська стратегія» Володимиру Гройсману – 31%, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову – 27%, лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко – 26%, співголові фракції "Опозиційна платформи – за життя" Юрію Бойку – 24%, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку – 23%, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – 22%. Колишньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 15%, чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю – 15%, керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку – 9%. Як проводили опитування Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,0%. Вас також можуть зацікавити такі новини: Більшість українців не задоволені роботою Зеленського щодо боротьби з COVID-19 – опитування

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